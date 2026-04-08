В Совфеде рассказали, что станет для США «полным поражением» в войне с Ираном

Сенатор Пушков: если США выполнят условия Ирана, это станет для них поражением
Если США выполнят все условия Тегерана, это будет означать полное и безоговорочное поражение Вашингтона. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

По его словам, сейчас с двух сторон есть разные трактовки соглашения о перемирии, и поэтому существует «высокий риск», что оно не продлится долго. Пушков подчеркнул, что сейчас Иран и США сходятся только в вопросе разблокировки Ормузского пролива.

«Если США выполнят все эти условия Тегерана, то это означает полное и безоговорочное поражение США. <...> Еще один сценарий состоит в том, что это тактическое отступление Трампа. Перемирие не есть мир. Его судьба пока висит на ниточке, тем более, что Нетаньяху вряд ли его поддерживает. Нельзя исключить, что стороны сейчас маневрируют, пытаясь извлечь максимальную выгоду из паузы в военных действиях», — отметил Пушков.

7 апреля премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф предложил Трампу продлить крайний срок для достижения сделки с Ираном. Затем Трамп объявил о договоренности с Ираном по поводу двухнедельного перемирия. Также глава Белого дома сообщил, что Иран согласился разблокировать Ормузский пролив и обеспечить безопасность судоходства.

Однако Трамп подчеркнул, что в случае срыва сделки США готовы вернуться к силовому сценарию. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также назвал перемирие хрупким.

Ранее на Западе объяснили, почему война в Иране может возобновиться.

 
