Дуров связал кибератаку на Telegram с беспорядками в Гонконге

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Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что массивная кибератака, которая была совершена на его мессенджер, началась в Китае. Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, в работе серверов произошел сбой из-за многочисленных вредоносных запросов с китайских IP-адресов. Произошедшее привело к возникновению вопросов, не пытался ли Пекин таким образом сорвать акцию протестов в Гонконге.

Ранее мессенджер Telegram проинформировал о сбое в работе, который произошел из-за DDoS-атаки. С мощной атакой столкнулись пользователи в Северной и Южной Америке. В некоторых других странах тоже возможны проблемы с соединением.