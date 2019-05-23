Panasonic разорвала отношения с Huawei
Японская компания Panasonic отказалась работать с китайский телекоммуникационным гигантом Huawei из-за ограничительных мер США, сообщает агентство Nikkei Asia Review.
В компании отметили, что поставляли Huawei некоторые компоненты, не уточнив, какие именно.
Представители Panasonic подчеркнули, что количество этих компонентов является ограниченным и поэтому компания не понесет убытков из-за остановки поставок.
Ранее сообщалось, что смартфоны Huawei лишились новейших процессоров из-за санкций США.