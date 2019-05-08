Правила поведения в соцсетях разработают для российских учителей

Минпросвещения России намеревается разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы министерства Ольги Васильевой.

По ее словам, профессиональный имидж педагога имеет большую значимость в условиях развития и распространения интернет-коммуникации.

Она добавила, что на настоящий момент Минпросвещения прорабатывает вопрос о рекомендациях совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки России. Рекомендации планируется разработать к началу нового учебного года, уточнила Васильева.

Ранее учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться из-за снимка, где она позирует в купальнике.

После этого учителя устроили флешмоб в поддержку коллеги из Барнаула.