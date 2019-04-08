Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России

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Операторы сотовой связи МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника в телекоммуникационной отрасли.

О своей позиции «большая тройка» операторов объявила на совещании о перспективах применения eSim в России с участием представителей ФСБ и правительства. По их мнению, внедрение технологии может привести к ценовым войнам. Они также заявили, что eSim не поддерживает российскую криптографию.

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Как отмечается, представитель Центра защиты информации и специальной связи согласился с доводами операторов.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об ужесточении правил продажи сим-карт.