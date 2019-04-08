Путин оценил роль интернет-сообщества в борьбе с преступностью в сети

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Президент России Владимир Путин в своем приветствии на Российском форуме по управлению интернетом заявил о важности диалога с интернет-сообществом для противодействия угрозам в сети. Послание российского лидера зачитал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает ТАСС.

При этом в послании Путина подчеркивается, что принцип свободы интернета должен быть сохранен.

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По мнению президента, важно эффективно противодействовать киберпреступности, распространению противозаконного контента, представляющего угрозу правам граждан и интересам государства.

«Здесь особую роль играет позиция самого интернет-сообщества, его открытость и готовность к конструктивному диалогу», — отметил Путин.

Также президент напомнил, что 7 апреля отмечалось 25-летие Рунета. По его словам, тогда трудно было представить, что совсем скоро интернет коренным образом изменит мир.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг потребовал госрегулирования интернета.