Мужчина ударил продавщицу российского магазина ногой в живот ради кражи спиртного

В Рыбинске 36-летний мужчина напал на продавщицу ради кражи спиртного. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ярославской области.

Инцидент произошел в одном из магазинов на улице Чкалова. Зашедший в торговую точку мужчина взял с полки бутылку алкогольного напитка и прошел мимо кассы, не оплатив товар. В этот момент сотрудница попыталась его остановить, однако вор ударил ее ногой в живот, а затем скрылся.

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого — им оказался ранее судимый безработный местный житель. Он рассказал, что выпил украденное спиртное. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ — грабеж.

До этого россиянин украл из магазина ящик пива, чтобы угостить девушку. Поняв, что с ящиком далеко не убежит, он спрятал алкоголь в кустах.

Ранее омич лопатой разнес витрину ломбарда ради кражи магнитол.