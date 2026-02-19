Размер шрифта
Лавров прокомментировал заявление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

Лавров: слова Зеленского в Мюнхене свидетельствуют о том, что он не хочет мира
Annegret Hilse/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не желает достижения мирного урегулирования конфликта. Об этом в интервью панарабскому телеканалу Al Arabiya заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы МИД, то, что Зеленский «вытворял в Мюнхене», даже не нуждается в комментариях. Любой человек, прослушавший публичное заявление президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, убедится в том, Зеленский не хочет никакого мира.

Лавров напомнил о ранних заявлениях украинского президента, называвшего «существами» проживающее в Донбассе население. Глава МИД также указал на обращение Зеленского к гражданам, которые ощущают себя причастными к русской культуре, « проваливать в Россию».

15 февраля сообщалось, что президент Украины публично оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее на Западе предсказали судьбу Зеленского при успехе переговоров в Женеве.
 
