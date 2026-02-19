Размер шрифта
Такера Карлсона задержали в Израиле

Журналиста Карлсона задержали в Израиле после интервью с послом США Хакаби
SHAWN THEW/Pool/Reuters

Американский журналист Такер Карлсон и его сотрудники были задержаны в Израиле после интервью с послом США Майком Хакаби. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Карлсона, он столкнулся с враждебным отношением.

Журналист утверждает, что вскоре после интервью с Хакаби израильские чиновники конфисковали его паспорт, а его исполнительного продюсера отвели в комнату для допросов. Чиновники пытались выяснить, о чем Карлсон говорил с американским послом.

«Это было странно. Сейчас мы уже за пределами страны», — добавил журналист.

Представитель посольства США в Израиле отрицал задержание Карлсона и заявил, что он «получил те же вопросы паспортного контроля, которые бесчисленное количество посетителей Израиля, включая посла Хакаби и других дипломатов, получают при обычном въезде и выезде из страны».

До этого Карлсон заявил, что беспорядки в американских городах могут свидетельствовать о начале распада США.

Ранее Такер Карлсон предрек миру новую войну.
 
