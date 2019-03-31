Посты Цукерберга удалены из фейсбука

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Несколько постов основателя Facebook Марка Цукерберга были удалены с его страницы в социальной сети. Об этом сообщает The Associated Press.

По данным компании, они были удалены из-за технической ошибки несколько лет назад. В настоящее время неясно, какие именно публикации пропали. Была проделана большая работа по восстановлению утраченных данных, однако она могла не дать положительных результатов.

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Уточняется, что впервые на исчезновение постов, сделанных с 2007 по 2008 годы, обратило внимание американское издание The Business Insider.

Ранее сообщалось, что Цукерберг требует госрегулирования интернета.