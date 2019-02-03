Глава МВД Украины увидел «провокацию» в увольнении главы гостелеканала перед выборами

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что увольнение главы Национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласании является «очень серьезной провокацией». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министра.

По словам Авакова, досрочное увольнение Аласании является признаком «обкатывания» технологий ограничения прессы.

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«Я не думаю, что хорошая идея отстранить за два месяца до выборов главу Общественного телевидения непонятным образом», — приводит слова Авакова его пресс-служба.

Он заверил, что МВД «внимательно» наблюдает за сложившейся ситуацией и выразил уверенность, что в этом инциденте «есть в чем разобраться».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заступился за Аласанию.