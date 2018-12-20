Цукерберг не ответил на приглашение выступить в Совфеде

В Совете Федерации заявили, что не получил ответа от компании Facebook на приглашение ее главе Марку Цукербергу выступить в верхней палате, сообщает РИА «Новости».

Как заявил первый зампредседателя комитета верхней палаты по экономполитике Вячеслав Тимченко, с такой инициативой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, однако Цукерберг «не отреагировал никоим образом».

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«Мы можем действовать только через министерство иностранных дел», — сказал он, отметив, что прямого контакта с компанией парламентарии не имеют.

Ранее Цукерберг в интервью CNN признал наличие проблем у Facebook.