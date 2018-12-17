Британский Ofcom начал расследование в отношении двух российских каналов

Британский медиарегулятор Ofcom, который уже ведет несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, займется проверкой программ международного российского телеканала «НТВ Мир» и РЕН ТВ, вещающих в странах Балтии. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, о программах, посвященных отравлению в Солбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в Британии узнали благодаря обращению МИД Латвии. Речь идет о программах, которые вышли в эфир 2 и 3 апреля 2018 года.

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По словам посла Латвии в Великобритании Байбы Браже, по сравнению с этими программами материалы, появляющиеся в эфире Russia Today, «являются цветочками».

«…эти российские телеканалы, который вещают в нашей стране, являются неприкрытой пропагандой», — заявила Браже.

Уточняется, что британская сторона займется расследованием в отношении телеканалов, так как они зарегистрированы на ее территории.

По словам исполнительного директора Baltic Media Alliance Ltd Маргуса Мерима, который занимается телевещанием в балтийских странах, каналы делают акцент на темах, связанных с развлечениями и культурой.

«Свобода слова предполагает право на разные мнения, а не только на мнение госпожи Браже», — подчеркнул Мерима.

Ранее в Британии начали три новых расследования против RT.