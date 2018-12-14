В Госдуму внесли законопроект об автономной работе Рунета

Сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий создать инфраструктуру для обеспечения автономной работы Рунета. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующие меры позволят обеспечить работу российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной сети. Кроме того, в законопроекте предлагается создать возможность минимизации объема данных российских пользователей за рубеж.

Ранее сообщалось, что в Совете безопасности ООН поддержали план России, предполагающий создание рабочей группы по кибербезопасности.