Инстаграм Кадырова после поста о пистолете снова оказался недоступен

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Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram оказался недоступен на следующий день после блокировки.

«К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Кадыров вернулся в Instagram и посвятил первый пост своему пистолету. Он также подчеркнул, что многие подписчики были лишены возможности получать информацию из первых рук, а жители Чечни и других регионов не могли обратиться к нему.

В 2017 году аккаунты главы Чечни в инстаграме и фейсбуке были заблокированы.