Пользователи Apple пожаловались на глобальный сбой в работе сервисов

Пользователи устройств Apple сообщили о проблемах в работе некоторых сервисов компании, свидетельствуют данные на сайте компании в разделе «System Status» («Состояние системы»).

Пользователи пожаловались на более низкую скорость работы ряда сервисов, включая облачное хранилище данных iCloud и его компоненты (календарь, контакты, заметки и другие).

Также наблюдается замедление в работе в сервисов «Back to My Mac», «Photos», «Find My Friends» и «Mail Drop».

В данный момент представители Apple не отреагировали на жалобы пользователей.

Ранее в операционной системе Apple была найдена опасная уязвимость.