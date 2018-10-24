Пользователи Apple пожаловались на глобальный сбой в работе сервисов
Пользователи устройств Apple сообщили о проблемах в работе некоторых сервисов компании, свидетельствуют данные на сайте компании в разделе «System Status» («Состояние системы»).
Пользователи пожаловались на более низкую скорость работы ряда сервисов, включая облачное хранилище данных iCloud и его компоненты (календарь, контакты, заметки и другие).
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Также наблюдается замедление в работе в сервисов «Back to My Mac», «Photos», «Find My Friends» и «Mail Drop».
В данный момент представители Apple не отреагировали на жалобы пользователей.
Ранее в операционной системе Apple была найдена опасная уязвимость.