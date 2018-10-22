В Роскомнадзоре рассказали, чем грозит Google законопроект об агрегаторах

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин пояснил, Google не подпадает под действие законопроекта об ограничении иностранного участия в новостных агрегаторах, передает ТАСС.

По его словам, Google ничего не грозит, так как сервис новостей компании не включен в реестр новостных агрегаторов.

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«Посещаемость на момент рассмотрения вопроса о включении его в реестр новостных агрегаторов была недостаточной. В настоящее время он не включен в реестр новостных агрегаторов», — сказал Субботин.

Ранее компания «Яндекс» будет рассматривать реструктуризацию сервиса новостей, если в России будет принят закон об ограничении иностранного участия в уставном капитале новостных агрегаторов.