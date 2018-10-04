В Раде захотели запретить два крупных украинских телеканала

В украинской Раде обратились в Совет нацбезопасности и обороны с просьбой ввести санкции против телеканалов NewsOne и «112 Украина». Об этом пишет «Украинская правда».

Согласно имеющейся информации, эту инициативу поддержали 229 депутатов. В Верховной раде считают нужным заблокировать активы телеканалов, отозвать их лицензии и запретить им предоставлять телекоммуникационные услуги.

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Уточняется, что поддержавшие проект депутаты уверены, что каналы находятся под контролем олигархов, которые лоббируют российские интересы.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинский президент Петр Порошенко через подставных лиц приобрел телеканал «Прямой».