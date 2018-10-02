В Instagram назначили нового гендиректора

Новым генеральным директором Instagram стал Адам Моссери. Соответствующее заявление опубликовано на сайте информационного центра социальной сети.

В компании отметили, что Моссери работал в компании Facebook, которой принадлежит Instagram, с 2008 года. В начале карьеры он был дизайнером, после чего занимался механизмами работы новостной ленты социальной сети.

Реклама

На сайте добавили, что Моссери будет руководить бизнесом компании. Ему также предстоит нанять нового технического директора и других специалистов на ключевые должности в Instagram.

Ранее создатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер подтвердили свой уход из компании. Причину своего решения они не объяснили, отметив, что настало время для «новой главы» в их жизни.