Минюст США подал в суд на Калифорнию из-за закона об интернете
Министерство юстиции США подало судебный иск в отношении правительства штата Калифорния после принятия закона о сетевом нейтралитете. Об этом сообщает телеканал CNN.
Согласно закону, интернет-провайдеры не могут блокировать или снижать скорость доступа к определенному контенту или взимать плату с приложений или компаний за более быстрый доступ.
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В минюсте заподозрили, что такую практику могут перенять в других штатах и что Калифорния пытается подорвать регулирующую политику американского правительства.
Ранее экс-глава Google Эрик Шмидт предсказал раздвоение интернета к 2028 году.