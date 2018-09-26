Основатели Instagram официально подтвердили свою отставку

Создатели социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер подтвердили свой уход из компании. Об этом сообщается в официальном заявлении, размещенном на странице информцентра ресурса.

По словам Систрома и Кригера, они благодарны за восемь лет работы в Instagram, а также за шестилетнее сотрудничество с Facebook.

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«Теперь мы готовы к следующей главе. Мы планируем покинуть Instagram, чтобы вновь исследовать наше любопытство и творчество», — говорится в заявлении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что генеральный директор Instagram Кевин Систром и генеральный технический директор соцсети Майк Кригер подали в отставку, в ближайшие недели они уйдут из компании.