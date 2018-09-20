МИД: Facebook становится инструментом спецслужб США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что социальная сеть Facebook становится инструментом американских спецслужб для зачистки неугодной информации. Об этом она рассказала на брифинге.

По ее словам, любая информация не только в самом фейсбуке, но и в принадлежащих компании ресурсах может быть заблокирована или удалена. Захарова назвала это «ужесточением цензуры».

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«Детище Марка Цукерберга<...> на наших глазах именно сейчас трансформируется в инструмент американских спецслужб по зачистке информационного пространства от неугодных официальному Вашингтону материалов», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Facebook начнет проверять достоверность информации на фотографиях и видео. Отмечалось, что такой шаг направлен на борьбу с «российскими пропагандистами».