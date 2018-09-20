ВЦИОМ выяснил, сколько россиян ежедневно заходят в интернет

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) установили, что почти две трети россиян каждый день пользуются интернетом. Данные опроса центра передает РИА «Новости».

По данным ВЦИОМ, 80% россиян с той или иной периодичностью пользуются интернетом.

Реклама

«В том числе 65% выходят в сеть ежедневно, 14% — несколько раз в неделю или месяц и 2% — крайне редко», — говорится в сообщении центра.

Социологи выяснили, что наиболее активны в интернете 18-24-летние — 97% из них пользуются им ежедневно. Также велика доля высокообразованных посетителей (78%) и материально обеспеченных (72%). Отмечается, что 74% москвичей и 76% жителей Петербурга каждый день заходят в интернет.

Согласно опросу, чаще всего россияне бывают в интернете по работе или учебе (44%). На втором месте — посещение ресурсов с музыкой, фильмами и книгами (42%).

Ранее россияне сделали выбор между соцсетями и литературой.