Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

ВСУ атаковали российский город, находящийся в тысяче километров от украинской границы

Соколов: украинские беспилотники атаковали Кирово-Чепецк
Shutterstock

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Кирово-Чепецк. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов, его слова приводит РИА Новости.

«Утром была предпринята атака беспилотниками на Кирово-Чепецк», — сказал глава региона.

Кировская область находится в тысяче километров от украинской границы.

По информации Соколова, никто в результате атаки не пострадал. На месте прилета БПЛА работают представители оперативных служб. Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие.

До этого дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Татарстаном.

12 марта в Краснодарском крае после атаки украинских БПЛА выявили повреждение сельскохозяйственного предприятия. Объект, которому был нанесен урон, расположен в промышленной зоне станицы Новоминской в Каневском районе. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, на предприятии были повреждены административные здания и цистерны с патокой. Было зафиксировано возгорание, его оперативно ликвидировали сотрудники профильных служб.

Более того, в результате удара пострадали три человека. Одного из них спасти не удалось, остальным потребовалась госпитализация.

Ранее в ЛНР два человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ на грузовой поезд.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!