ВСУ атаковали российский город, находящийся в тысяче километров от украинской границы

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Кирово-Чепецк. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов, его слова приводит РИА Новости.

«Утром была предпринята атака беспилотниками на Кирово-Чепецк», — сказал глава региона.

Кировская область находится в тысяче километров от украинской границы.

По информации Соколова, никто в результате атаки не пострадал. На месте прилета БПЛА работают представители оперативных служб. Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие.

До этого дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Татарстаном.

12 марта в Краснодарском крае после атаки украинских БПЛА выявили повреждение сельскохозяйственного предприятия. Объект, которому был нанесен урон, расположен в промышленной зоне станицы Новоминской в Каневском районе. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, на предприятии были повреждены административные здания и цистерны с патокой. Было зафиксировано возгорание, его оперативно ликвидировали сотрудники профильных служб.

Более того, в результате удара пострадали три человека. Одного из них спасти не удалось, остальным потребовалась госпитализация.

Ранее в ЛНР два человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ на грузовой поезд.