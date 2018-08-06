«Ъ»: перевод чиновников на смартфоны с российской ОС обойдется в 160 млрд рублей
Стоимость поэтапного перевода российских чиновников и работников госкомпаний на отечественную мобильную операционную систему «Ростелекома» составит более 160 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
По словам федерального чиновника, знакомого с планами по внедрению ОС, до конца 2021 года на нее планируется перевести около 7,9 млн пользователей, большую часть которых составят сотрудники государственных органов, бюджетных учреждений и компаний с государственным участием. Также такие смартфоны будут рекомендованы для использования органам местного самоуправления.
Сообщается, что тариф за «оказание комплексной услуги» с использованием смартфонов на отечественной ОС составит 13,1 тысяч рублей в год на одного человека.
По данным издания, в российский Минфин также было представлено обоснование о необходимости предоставления дополнительных 2,3 млрд рублей из федерального бюджета, чтобы завершить создание ОС.