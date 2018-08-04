Адвокат Ассанжа рассказала о его состоянии

Адвокат Джулиана Робинсон, которая представляет интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявила, что обеспокоена из-за состояния здоровья своего подзащитного. Об этом сообщает ABC News.

По ее словам, здоровью Ассанжа постоянно «причиняют» ущерб.

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Она также добавила, что юристы намерены организовать для Ассанжа медицинское обследование.

Робинсон подчеркнула, что «одиночное заключение» Ассанжа оказывает негативное влияние на его здоровье.

Ранее СМИ сообщили, что Ассанж готов покинуть посольство Эквадора в Лондоне, где он укрывался с 2012 года.

Как отмечалось, основатель WikiLeaks решил покинуть посольство из-за того, что в последнее время у него ухудшилось здоровье.