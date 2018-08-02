Директор по информационной безопасности Facebook уходит с поста

Директор по информационной безопасности Facebook Алекс Стэймос сообщил, что покинет занимаемый пост 18 августа этого года. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

В марте этого года Стэймос опроверг слухи о своем увольнении в твиттере и написал, что продолжает заниматься изучением проблем безопасности, а также работой по обеспечению безопасности выборов.

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«Моим последним днем в Facebook станет 17-е августа, и хотя я более не буду иметь удовольствия работать бок о бок с моими друзьями там, я рад, что есть так много преданных, вдумчивых и умелых людей, которые продолжат решать эти проблемы», — заявил Стэймос.

Ранее сообщалось, что капитализация Facebook за день резко снизилась на $119,4 млрд, что стало историческим антирекордом на фондовом рынке США.