Косачев: обвинения России в кибершпионаже призваны сорвать сближение России и США

Обвиняя Россию в экономическом кибершпионаже, спецслужбы США пытаются сорвать любое сближение Москвы и Вашингтона, передает РИА «Новости» заявление главы международного комитета Совфеда Константина Косачева.

«Расцениваю этот доклад как очередную попытку американских спецслужб сорвать любое сближение России и США, через выдвижение новых ничем не подтвержденных и голословных обвинений», — сказал сенатор.

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Он подчеркнул, что президенты России и США договаривались начать экспертный диалог по кибербезопасности еще на встрече в Гамбурге, и «он был в последний момент сорван именно американской стороной».

«Уверен, что российская сторона готова к такому диалогу без предварительных условий, но именно этого так и опасаются американцы. Куда как удобнее сотрясать воздух», — подчеркнул Косачев.

Аппарат директора национальной разведки США опубликовал доклад, в котором Россия обвиняется в «широкомасштабном» экономическом шпионаже в киберпространстве.