Блогеру Илье Мэддисону дали условный срок за шутки про Коран

Тушинский суд Москвы приговорил видеоблогера Илью Мэддисона (настоящая фамилия Давыдов) к полутора годам условно за шутки на тему религии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Марину Свиридову.

Она рассказала, что Тушинским судом было рассмотрено дело в отношении Ильи Давыдова по части первой статьи 282 об экстремизме. Так как видеоблогер решил не обжаловать решение суда, приговор уже вступил в законную силу.

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Пресс-секретарь отметила, что дело в отношении Мэддисона разбирали в особом порядке. При его рассмотрении не исследовали доказательства и не допрашивали свидетелей. Такой порядок возможен только в том случае, если подсудимый полностью признает свою вину.

Ранее сообщалось, что видеоролик с шуткой про Коран, записанный видеоблогером Ильей Мэддисоном, был внесен в список экстремистских материалов.