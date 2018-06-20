Британский министр предложил запретить мобильные телефоны в школах

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Мэттью Хэнкок предложил запретить использование мобильных телефонов в школах, передает РИА «Новости».

По его словам, использование детьми мобильников в школе напрямую связано с успеваемостью.

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«Некоторые школы в стране просто запретили их. Сейчас этот вопрос находится в ведении школ, а не правительства, но я восхищаюсь теми директорами, которые не разрешают пользоваться мобильными телефонами во время учебного дня. Я призываю к тому, чтобы больше школ последовали этому примеру», — заявил Хэнкок.

Ранее сообщалось, что сотрудникам Белого дома США запретили пользоваться мобильными телефонами.