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Мошенник пригрозил россиянину расправой за отказ перевести деньги на его счет

Аферист грозился расправиться с близкими пензенца и заставил его перевести деньги

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Depositphotos

В Пензе мужчине угрожали расправой после отказа перевести деньги на счет мошенников. Об этом рассказали в областной полиции.

Местный житель 1974 года рождения обратился в полицию и рассказал, что наткнулся в интернете на объявление об оказании интимных услуг и позвонил по указанному на сайте номеру телефона. Мужчина не смог дождаться ответа, но через некоторое время с ним на связь вышел незнакомец, который представился администратором сайта и заявил собеседнику, что якобы по его вине на сайте произошел сбой.

Неизвестный потребовал у мужчины возместить финансовые потери, а затем стал грозить расправиться с ним и его родственниками, если он не переведет деньги. Пострадавший испугался и перечислил более 33 тыс. рублей на банковский счет звонившего, а после обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело о вымогательстве, виновному грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее в Твери мошенник списал деньги у мужчины во время разговора.

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