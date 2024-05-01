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Газ в Европе за месяц подорожал на 6%

Стоимость газа в Европе за апрель выросла на 6%

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Gleb Garanich/Reuters

Стоимость газа в Европе за апрель выросла на 6%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

В последний день торгов в марте июньский фьючерс на газ закрылся на отметке $310 за тыс. куб. м. Вчера, 30 апреля, торги закрылись на уровне $328,7 за тыс. куб. м.

Стоимость газа в прошлом месяце выросла на фоне похолодания в регионе. Также давление на котировки продолжает оказывать напряженность на Ближнем Востоке.

Европа закончила отопительный сезон с рекордными запасами газа. Уровень заполненности подземных хранилищ составил 58,3%. Такого результата удалось добиться за счет диверсификации поставок, подчеркнули в Еврокомиссии. Несмотря на это, трейдеры на конференции Flame в Амстердаме выразили беспокойство относительно возможного дефицита топлива в ЕС следующей зимой.

Ранее евродепутаты утвердили реформу газового рынка.

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