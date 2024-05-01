Кузнецов обогнал Ларионова по голам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Евгений Кузнецов реализовал штрафной бросок по ходу пятого матча первого раунда серии плей-офф Кубка Стэнли — 2024 против «Нью-Йорк Айлендерс».

Воспитанник челябинской школы хоккея смог оформить заброшенную шайбу по ходу первого периода. Этот гол стал для россиянина 31-м в плей-офф НХЛ, по данному показателю Кузнецов опередил экс-защитника «Детройта» Игоря Ларионова, на счету которого 30 голов, и вышел на чистое 11-е место среди всех россиян.

Кузнецов закончил встречу против «Айлендерс» с показателем полезности »+2». У защитника «Каролины» Дмитрия Орлова один бросок, четыре силовых приема, две минуты штрафа и -1 за 19:55 на льду. Свечников закончил встречу с показателем полезности -2. У защитника «островитян» Александра Романова один силовой прием за 17:28 на льду.

Матч завершился победой «Харрикейнс» со счетом 6:3, счет в серии стал 4-1. Во втором раунде «Каролина» встретится с победителем серии «Бостон» — «Торонто», в которой в данный момент счет — 3-2.

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов стал третьей звездой матча против «Айлендерс».