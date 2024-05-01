Украина за сутки импортировала электроэнергию из четырех стран

Украина из-за дефицита в системе энергоснабжения была вынуждена импортировать электроэнергию из Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. Об этом сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«Импорт. В течение суток, за исключением дневных часов, из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем импортированной электроэнергии составил 11 159 МВт.ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 500 МВт. Также сообщается, что в энергосистеме страны в отдельные вечерние часы максимального потребления сохраняется дефицит электроэнергии. Ограничения действуют в Харьковской области и Криворожской районе.

29 апреля глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что дефицит производства электроэнергии на Украине из-за повреждений критической инфраструктуры будет ощущаться до следующего отопительного сезона. По его словам, это будет касаться как мая, так и летних месяцев, и всего следующего отопительного сезона.

Ранее стало известно о катастрофическом положении украинской энергетики.