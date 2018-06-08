Порошенко сравнил церковь с соцсетью

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что церковь «определенным образом» является социальной сетью. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мне не нравиться, когда любая соцсеть руководится офисом, который находится в Москве. Кстати, церкви это тоже касается», — сказал Порошенко.

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По его словам, церковь это «тоже определенным образом социальная сеть».

Ранее сообщалось, что Священный синод Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата обвинил российскую сторону в создании препятствий для получения автокефалии.

В начале мая стало известно, что главы поместных церквей выступили против идеи автокефалии УПЦ.