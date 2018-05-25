В Роскомнадзоре оценили шансы на полную блокировку Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью газете «Известия» заявил, что в ведомстве рассчитывают на успех в полной блокировке мессендежра Telegram, однако затруднился ответить, когда она может произойти.

«Команда мессенджера разрабатывает способы обхода блокировок, мы разрабатываем новые ресурсы, чтобы блокировать его быстро, точечно и эффективно. Процесс будет продолжаться. Полагаю, что мы достигнем успеха», — сказал Жаров.

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При этом он не смог назвать точный срок, когда может произойти полная блокировка мессенджера. Также Жаров не стал отвечать, какие именно методы блокировок будут использовать в ведомстве, так как это, по его мнению, поможет команде Telegram найти методы защиты от них.

«Полная блокировка Telegram — это процесс. У нас был опыт с менее сложным технически мессенджером — интернет-рацией Zello. Он заблокирован. На это ушло около четырех месяцев», — заключил Жаров.

Ранее Жаров заявил, что Роскомнадзор собирается проверить социальную сеть Facebook до конца года.