Киев внес МИА «Россия сегодня» и РИА «Новости» Украина в санкционный список

Президент Украины Петр Порошенко утвердил указ, в соответствии с которым международное информационное агентство «Россия сегодня» и РИА «Новости» Украина были включены в санкционный список Украины, передает РИА «Новости».

«Блокирование активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования», — говорится в тексте документа.

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В санкционный список также был включен и портал РИА «Новости» Украины, глава которого, Кирилл Вышинский, был арестован на Украине.

Ранее в Кремле прокомментировали возможный обмен Вышинского на находящегося в российской тюрьме украинского режиссера и общественного активиста Олега Сенцова.