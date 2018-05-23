В Азербайджане за киберхищение арестовали россиянина и украинца

В Азербайджане арестованы иностранные граждане, которые подозреваются в киберхищении. Об этом сообщила Служба государственной безопасности Азербайджана, передает РИА «Новости».

Уточняется, что арестованы граждане России и Украины.

«Гражданин России Лунин Павел Сергеевич и гражданин Украины Серб Андрей Борисович арестованы по подозрению в присвоении миллионных сумм из азербайджанских банков киберпутем», — говорится в сообщении отдела по общественным связям СГБ Азербайджана.

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Ранее сообщалось, что арестованный в Греции по запросу США россиянин Александр Винник написал явку с повинной российскому следствию.

Винника обвинили в отмывании $4 млрд при использовании биткоин-платформы.