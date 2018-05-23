СМИ узнали, сколько Канада потратила на рекламу в соцсетях

Правительство Канады за 2,5 года потратило на рекламу в социальных сетях Facebook и Instagram более $24 млн. Об этом пишет Globe and Mail.

По данным издания, наибольшее количество государственных средств потратила канадская корпорация, предоставляющая туристические услуги. Ведомство потратило на рекламу около $9,2 млн.

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В свою очередь канадское управление по миграции потратило более $2 млн на стимуляцию экономической миграции и разъяснение требований для получения визы.

Как отмечается, впервые расходы властей на рекламу в соцсетях превысили траты на телерекламу. В 2017 году из 54,7% всех трат на рекламу в цифровых медиа 23,3% составили расходы на посты в соцсетях.