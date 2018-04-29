Американский сенатор заявил о превосходстве России в киберпространстве

Заместитель председателя комитета сената США по разведке Марк Уорнер считает, что Россия превосходит Соединенные Штаты в киберпространстве. Об этом он рассказал телеканалу CNN.

«Мы только что приняли военный бюджет в $700 млрд и меня интересует — закупаем ли мы оборудование, которое соответствует ХХ веку? У России военный бюджет составляет $68 млрд и они намного сильнее в подмене информации, дезинформации и киберпространстве», — сказал Уорнер.

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Сенатор отметил, что американские власти все еще пытаются понять, как произошло вмешательство в президентские выборы 2016 года (власти Соединенных Штатов неоднократно заявляли о вмешательстве российских хакеров в выборы, Кремль эти сообщения опровергал). По его мнению, те же исполнители попытаются вмешаться в выборы в США в 2018 и 2020 годах.

Ранее британские спецслужбы заявили о невозможности полной защиты от кибератак. В частности, глава центра национальной кибербезопасности (NCSC) Великобритании Киаран Мартин выразил уверенность в том, что Британия столкнется с кибератаками России, назвав неизвестным только время, «когда это случится».