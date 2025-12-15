На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о ранении школьника, напавшего с ножом на учительницу в Петербурге

SHOT: напавший на учительницу математики в Санкт-Петербурге школьник ранил себя
true
true
true
close
Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге школьник, напавший с ножом на учительницу, также ранил себя. В больницу увезли обоих, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

»(подросток — прим. ред.) по договоренности с учительницей пришёл сегодня в школу раньше, к 07:10, чтобы исправить контрольную по математике. Когда преподаватель отвернулась, подросток ударил ее ножом в спину. Затем нанес ранения себе. Обоих госпитализировали», — сказано в посте.

По данным канала, ученик взял нож из дома. На входе в учреждение мальчика якобы не проверили.

Как пишет Telegram-канал Mash, мать нападавшего якобы работает в этой же школе и записала сына на дополнительные занятия к коллеге. Отца у школьника нет, утверждают журналисты.

О нападении стало известно в понедельник, 15 декабря. У учительницы, как писали СМИ, травмы спины.

По данным Mash, могли пострадать еще два ученика. Школьников тем временем собрали в спортзале.

До этого Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что инцидент произошел в школе №191. После произошедшего в школу приехали сотрудники правоохранительных органов и медики. Как рассказали очевидцы, сотрудники экстренных служб находятся на месте около часа.

Ранее петербуржец ударил гостя ножом в живот во время застолья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами