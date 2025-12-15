На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Описан сценарий «отложенной войны» Украины против России

Аналитик Блохин: Киев пойдет на временный мир ради продолжения конфликта потом
Сергей Бобылев/РИА Новости

Главная цель Украины состоит в том, чтобы остановить продвижение России на фронте; для этого Киев может пойти на «временный мир» с Москвой, чтобы дождаться смены американских элит на выборах 2028 года и продолжить конфликт с РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Задача (Украины на переговорах – «Газета.Ru») следующая. Остановить продвижение российских войск и как-то сохранить текущий status quo. Как это можно сделать? Двумя способами», — подчеркнул эксперт.

Во-первых, считает американист, Украина может под модераторством США заключить «временный договор» в ожидании того, что американские элиты поменяются через три года после ухода президента Соединенных Штатов Дональда Трампа со своего поста.

«Потом придет «новый Байден». Условно говоря, представитель традиционных американских элит, и все встанет на свои места», — отметил Блохин.

Во-вторых, считает аналитик, переговоры по Украине могут привести к повторению Минских соглашений. Киев, таким образом, может заключить мир с Москвой, однако на практике не будет его выполнять, подчеркнул Блохин.

«Оба эти сценария друг друга не исключают, они, возможно, друг друга даже могут дополнять. То есть заключается соглашение с русскими, замораживаем конфликт, три года ждем, когда поменяются элиты (в США – «Газета.Ru»)», — подытожил американист.

По его словам, это можно назвать сценарием «отложенной войны» против России.

15 декабря агентство Reuters писало, что украинский лидер Владимир Зеленский перед переговорами в Берлине предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада.

Переговоры президента Украины со специальным представителем лидера США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Берлине уже завершились и продолжатся в понедельник, 15 декабря.

Украинские СМИ пишут, что США предложили Украине многоэтапный подход в гарантиях безопасности в рамках встречи в Берлине.

Ранее Уиткофф оценил переговоры с Зеленским.

Переговоры о мире на Украине
