Ремейк советского кинохита возглавил российский прокат

Фильм «Невероятные приключения Шурика» стал лидером проката в выходные
ТНТ

Ремейк советского кинохита «Невероятные приключения Шурика», по неофициальным данным, возглавил российский прокат на минувшей неделе. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Переосмысление комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» с Тимуром Батрутдиновым и Мариной Кравец в главных ролях заработало 121 млн рублей и привлекло 259 тысяч зрителей.

Лидер прошлой недели «Волчок» оказался по итогам уикенда на втором месте, криминальный триллер «Иллюзия обмана 3» — на третьем.

Другая новинка проката, продолжение анимационной франшизы «Три кота. Путешествие во времени», стартовала в кинотеатрах на четвертой строчке рейтинга и собрала около 72 млн рублей.

В ноябре режиссер Павел Лунгин предрек коммерческий успех ремейку фильма «Москва слезам не верит». Лунгин отметил, что зритель будет смотреть новый сериал из-за известного названия. Он предположил, что авторы картины заработают много денег, так как возникнет ажиотаж вокруг проекта.

Ранее Лев Лещенко рассказал, как пережил самый экстремальный в жизни Новый год.

