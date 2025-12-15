На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда глава МИД Ирана посетит Россию

Глава МИД Ирана Арагчи посетит Москву 17 декабря
true
true
true
close
Denis Balibouse/Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетит Москву 17 декабря с официальным визитом. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

У главы МИД Ирана запланированы переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств намерены обсудить актуальную международную проблематику, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также обменяться мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

До этого сообщалось, что Арагчи планирует совершить визиты в Москву и Минск в рамках постоянных консультаций.

В конце ноября министр сельского хозяйства Ирана Голам-Реза Нури-Гэзельдже приезжал в Москву на переговоры с главой Минсельхоза Российской Федерации Оксаной Лут. Стороны обсудили расширение поставок, совместные проекты и развитие торгово-экономических связей в аграрной отрасли.

Ранее в Кремле заявили о динамичном развитии сотрудничества России и Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами