Каллас отказала России в гарантиях безопасности

Каллас: России не нужны гарантии безопасности, они нужны всем остальным
true
true
true
close
Carlos Jasso/Reuters

России «не нужны никакие гарантии безопасности», их нужно предоставлять «всем остальным». Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед заседанием министров иностранных дел стран ЕС.

Комментируя гарантии безопасности Украине, она заявила, что это не должны быть «бумаги или обещания». Речь идет о реальных войсках и возможностях, чтобы защищать себя, указала политик.

Глава евродипломатии заявила, что Россия «за последние сто лет напала как минимум на 19 стран», а на некоторые «по три-четыре раза». Углубляться в детали, какие государства имеются в виду, она не стала.

«Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию, поэтому РФ не нужны никакие гарантии безопасности. Гарантии безопасности нужны всем остальным», — сказала Каллас.

До этого издание Kyiv Post со ссылкой на западных чиновников, знакомых с ситуацией, писало, что Украина настаивает на гарантиях безопасности как предварительном условии заключения мирного соглашения, в то время как Вашингтон предлагает многоэтапный подход, в котором они будут согласованы со временем.

Ранее президент Финляндии окрестил Россию «угрозой номер один» для Запада.

