Песни Lildrughill не прошли цензуру на Камчатке

На Камчатке после протестов активистов отменили концерт рэпера Lildrughill
lildrughillz/VK

Песни исполнителя Lildrughill (настоящее имя Михаил Струев) не прошли цензуру для выступления в одном из ночных клубов Камчатки. Об этом сообщило правительство региона.
 
«Исходя из этических соображений, общественники выступили с обращением к губернатору с просьбой отменить концерт Михаила Струева (Lildrughill) в ночном клубе «Культура» в Петропавловске-Камчатском ввиду того, что творчество певца, по их мнению, противоречит традиционным ценностям», — рассказали власти Камчатки.

Маркетолог ночного клуба Арина Русанова уточнила, что клуб не имеет отношения к организации концерта, сдает помещение для мероприятий и несет ответственность только за тех артистов, которых приглашает сам. Пока, утверждает она, никаких документов с представителями артиста Lildrughill подписано не было.

Приглашенные исполнители, добавила Русанова, выступают в рамках законодательства с соблюдением этических и моральных принципов.

«Все треки проходят цензуру перед выступлением и должны подходить под его формат», — заключила она.

В начале декабря в Рязани отменили выступление стендапера Сабурова, шутившего про россиян.

Ранее в Белгороде отменили концерты Shaman.

