Британскому туристу повезло остаться живым после фото на пляже

LADBible: турист чудом остался жив после фото с синекольчатым осьминогом
true
true
true
close
decanterman/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Туристу из Британии повезло остаться в живых после фото, сделанного на пляже на Филиппинах, пишет LADBible.

Энди Макконнелл, 72-летний историк и автор, который регулярно публикует заметки о своих путешествиях, остановился на Филиппинах, где документирует встречи с экзотическими животными.

Мужчина опубликовал в соцсетях кадры, на которых он наблюдает за «детенышем осьминога» на пляже. Он отметил, что группа местных детей передавала животное друг другу и собиралась бросить его в каменный бассейн. Энди подошел поближе, пытаясь повторить их действия, не осознавая, что сталкивается с одним из самых ядовитых морских существ на планете.

То, что он считал «невинным малышом», оказалось синекольчатым осьминогом. Эти существа содержат яд тетродотоксин, который может парализовать человека за считанные минуты и не имеет противоядия. Австралийский институт морских наук предупреждает, что укусы этих осьминогов часто проходят без боли, что делает их особенно опасными.

Макконнелл подчеркнул, что, хотя его не укусили, он прекрасно осознает, что столкнулся с крайне опасным животным. Позже Энди рассказал, что осьминога поместили в «раковину морского ежа» дети, которых он встретил на пляже. Он также провел разъяснительную работу с местной школой и береговой охраной, чтобы дети и жители района были предупреждены об опасности осьминога.

Ранее в Шотландии на пляж выбросило «демогоргона».

