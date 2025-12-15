В Госдуме прояснили ситуацию со снятием санкций с шахматистов

Журова: решения по снятию санкций с шахматистов из РФ будут принимать постепенно

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова назвала непростой историю со снятием санкций с российских шахматистов. Ее слова приводит РИА Новости.

«Думаю, будут придерживаться рекомендаций МОК. Наша шахматная школа - лучшая в мире. Сейчас уже частично начинается возвращение с гимном и флагом, но это не произойдет сразу. Были санкции, и они тоже не могут резко сказать: «Извините, мы были неправы». Поэтому допуск будет происходить постепенно», — отметила она.

Изначально 14 декабря Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос. Однако позднее в тот же день стало известно, что окончательное решение по допуску российских шахматистов примут после переговоров с Международным олимпийский комитетом (МОК).

В 2022 году Международная федерация шахмат приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты могут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

В 2025 году FIDE разрешила юношеским и паралимпийским сборным России выступать в нейтральном статусе. В июле женская сборная страны получила право участвовать в командном чемпионате мира под эгидой FIDE.

