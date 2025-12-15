Зеленский сделает заявление после переговоров с Уиткоффом

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин анонсировал заявление главы республики после переговоров в Берлине со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает Reuters.

«[Зеленский] прокомментирует переговоры в понедельник (15 декабря — прим. ред) после их завершения (...) Официальные лица изучают проекты документов», — сказал Литвин.

Чиновник добавил, что переговоры Зеленского и Уиткоффа в Берлине продолжались более пяти часов. Их итогом было соглашением о возобновлении встречи утром 15 декабря.

Накануне в столице Германии прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии Уиткоффа, зятя президента США Джареда Кушнера и Зеленского. По итогам встречи Уиткофф заявил, что украинская и американская делегации достигли значительного прогресса.

Зеленский ранее публично отверг один из ключевых пунктов этого плана, но все равно выразил надежду на конструктивные переговоры. По словам украинского лидера, Киев пока не получил реакции от американской стороны на согласованные с европейцами правки к мирному плану Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США отказались идти на компромисс с Украиной по мирному плану.