Ученые заявили, что вспышечная активность на Солнце приближается к нулю

Вспышечная активность на Солнце приближается к нулю. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На данный момент происходит стремительное падение темпа солнечных вспышек: еще 10 декабря за сутки произошло 23 вспышки, на следующий день - 12, потом 10 и на прошедших выходных, соответственно, - 8 и 5. Доведя этот нехитрый ряд до логического завершения, можно предположить, что к среде-четвергу это уже будет полный ноль», — говорится в сообщении.

Вырождение активности, по данным специалистов, происходит также на обратной стороне Солнца, поскольку никаких признаков крупных взрывов там не наблюдается.

10 декабря на Солнце произошли четыре вспышки предпоследнего класса — М. Как сообщали в Институте прикладной геофизики, первую вспышку M1.5 зафиксировали в 02:27 мск. Она произошла в группе пятен 4296 (S18W46). Продолжительность явления составила 20 минут.

Еще три вспышки M1.2, M1.9 и M1.0 произошли в 07:22, 10:37 и 12:55 мск соответственно. Их зафиксировали в крупнейшем в году комплексе пятен, который состоит из областей 4294, 4296 и 4298. Продолжительность вспышек составляла от 10 до 16 минут.

Ранее ученая рассказала о возможности увидеть на Солнце Деда Мороза.